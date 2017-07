Amende de 10 000 DA pour les clubs retardataires

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Les dossiers d’engagement complets doivent être déposés contre un accusé de réception auprès de la ligue, et ce, au plus tard le 31 août 2017. Tout dépôt entre cette date et le 15 septembre sera sanctionné par une amende de 10.000DA, indique un communiqué de la ligue. Selon la même source, les clubs qui désirent engager uniquement les U17 et les U15 sont tenus de le faire dans les mêmes délais. Au-delà du 15 septembre 2017, aucun dossier ne sera accepté pour les clubs des divisions de la régionale, honneur et pré-honneur.

S. H.