«Satisfait de la prestation des joueurs»

Par DDK | Il ya 1 heure | 70 lecture(s)

La formation du MO Béjaïa a disputé, dans l’apès-midi d’avant-hier à Hammam Bourguiba, son premier match amical depuis l’entame de sa préparation d’intersaison.

Un match qui a mis aux prises les camarades de Baouali à leurs homologues du CS Constantine. Les débats étaient chauds et très serrés et au final, les deux équipes se sont séparées sur le score de parité de 0 à 0. Un bon test pour les poulains de Mustapha Biskri qui nous a déclaré et avoué ce qui suit : «Je suis très content du rendement de mes joueurs qui ont été à la hauteur des attentes. Nous étions bons physiquement et les joueurs ont démontré de bonnes choses sur le terrain, devant un adversaire qui renferme de très bons joueurs ». Le driver des Vert et Noir Mustapha Biskri demande à ses joueurs de garder les pieds et de ne pas s’enflammer car le plus dur reste à faire, comme il a tenu de le conclure : « Mais il ne faut pas trop s’enflammer car ce n’est qu’un match amical, où on doit profiter de cette aubaine pour corriger nos lacunes et améliorer les performances.»

Sidibé pourrait atterrir à l’USMA

Alors que la direction du MCA a acheté la lettre de libération du joueur malien Sidibé Soumayla, ce dernier refuse toujours de signer avec le doyen malgré que le dernier délai du mercato soit fixé pour hier à minuit. Les responsables de l’USMA sont prêts à mettre le paquet pour s’offrir les services de Sidibé alors que la direction du MOB ne veut pas entendre parler d’une somme inférieur à 1,5 milliard, somme que Kaci-Saïd a mis pour avoir les papiers du Malien. Deux possibilités s’offrent alors aux Usmistes pour avoir la libération de Sidibé, soit la racheter chez le MCA, soit chez le MOB si le MCA récupère son argent de la transaction, car une clause a été déjà signée entre les deux parties.

MOB - O Médéa, aujourd’hui à 17h30

Suite au retard pris par les trois clubs tunisiens pour confirmer le match d’aujourd’hui, la direction du MOB a pris attache avec leurs homologues de Médéa pour avancer leur match, initialement programmé pour le 3 août, à aujourd’hui à 17h30. Pour ce qui est du 3e match, les Crabes affronteront, ce jeudi, le CAB Bordj Bou Arreridj qui est arrivé, avant-hier, à Hammam Bourguiba pour un stage bloqué en terre tunisienne.

Z. H.