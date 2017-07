La crise financière chamboule les plans du staff technique

Par DDK | Il ya 1 heure | 67 lecture(s)

La JSMB version 2017/2018 vit des moments très difficiles ces jours-ci, à cause d’une crise financière aiguë qui peut chambouler tout le programme tracé par le staff technique, à sa tête Mounir Zeghdoud. Apres la réussite du stage d’El Bez (Sétif), un second stage programmé en Tunisie devrait débuter hier et s’étaler jusqu’au 12 août. Mais la situation financière très critique dans laquelle se trouve le club a poussé les responsables à faire l’impasse sur la Tunisie et à programmer un autre stage, à Alger, pour une dizaine de jours, afin de s’attaquer à la préparation précompétitive en jouant un maximum de matchs amicaux. Le second indicateur de cette crise financière, c’est le non-paiement de plusieurs joueurs qui ne cessent de réclamer leur dû. La liste comprend des anciens et des nouveaux à qui les dirigeants ont promis de régler leur situation avant le stage de Tunisie. Mais ceux-ci attendent la subvention de l’APC de Béjaïa, de l’ordre de 5 milliards de centimes, pour pouvoir tenir leur promesse. Une chose est sûre, depuis l’absence de Boualem Tiab pour des raisons de santé, la démission du président du CSA, Zahir Guellati, du président intérimaire, Mohamed Brahmi, et du manager général, Doudene, la JSMB vit des moments difficiles et il faut agir vite avant qu’il ne soit trop tard.

Z. H.