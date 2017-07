Les Kabyles dès aujourd’hui à Annaba

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

Après quelques jours de repos accordés aux joueurs, juste après la fin du stage qui a eu lieu au CNLS de Tikjda, ces derniers sont appelés à replonger dans le bain de la préparation, pour attaquer la phase précompétitive.

Les derniers évènements ayant secoué le club phare de la Kabylie, avec le limogeage de Rahmouni et Moussouni ne sont pas venus au bon moment, sachant qu’ils coïncident avec la période de préparation. Les joueurs ont été appelés par le secrétaire du club à se présenter ce matin à Tizi-Ouzou, pour prendre la route vers la ville de Bône. Le rendez-vous leur a été donné à 8h du matin au siège du club, pour rallier la ville d’Annaba par bus. Les partenaires de Benaldjia passeront la nuit d’aujourd’hui à demain dans un hôtel à Annaba, avant de rallier la Tunisie ce mercredi, pour ensuite entamer la préparation et le second stage à Gammarth.

Le second stage commencera jeudi

Les coéquipiers de Fayçal Abdat sont attendus à Gammarth ce mercredi. Ils auront droit à une légère séance à leur arrivée sur les lieux, et ce en raison de la fatigue du voyage. Le stage débutera ce jeudi à Gammarth, et les joueurs seront appelés à travailler le coté technico-tactique tout en jouant des matchs amicaux sur place face à des adversaires à connaître prochainement. En attendant l’arrivée du nouvel entraîneur, les Yettou, Raiah et compagnie rallieront demain la Tunisie pour entrer en stage de préparation qui s’étalera jusqu’au 17 de ce mois.

L’ESS et le NAHD

probables adversaires à Gammarth Il n’est pas à écarter de voir les Canaris donner la réplique à des clubs algériens en terre tunisienne. L’ES Sétif se trouve déjà sur place en attendant l’arrivée du Nasr Hussein Dey le 9 août prochain. Ces deux équipes seront sollicitées, d’après un dirigeant de la JSK pour disputer des matchs amicaux. Il y aura aussi des équipes tunisiennes qui devront affronter les Canaris sur place. On mise sur la programmation de quatre à cinq matchs amicaux à Gammarth pendant ce second stage, et ce, pour bien parfaire les automatismes de l’équipe et permettre aux joueurs de gagner en cohésion. La finalité recherchée est de dégager le onze type qui sera appelé à débuter la saison, et disputer ce premier match officiel prévu le 26 août prochain au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou contre la JS Saoura.

Salem Klari