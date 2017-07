Enrico Fabbro de retour ?

Par DDK | Il ya 1 heure | 164 lecture(s)

La direction de la JSK, qui avait, dans un premier temps, jeté son dévolu sur l’ancien coach de l’USM Alger, Adel Amrouche, avant que ce dernier ne décline l’offre, a pris attache avec son ancien entraîneur, Azeddine Aït Djoudi, pour prendre en main la barre technique des Canaris, vacante depuis le limogeage de Rahmouni et Moussouni. Mais aux dernières nouvelles, et devant l’hésitation de l’actuel entraineur du club marocain, l’Olympique de Khouribga, les dirigeants de la JSK se sont rabattus sur l’Italien Enrico Fabbro qui a déjà entrainé l’équipe par le passé. Selon des indiscrétions, les contacts ont été entamés hier avec Fabbro, et ce dernier aurait tout conclu avec la direction de la JSK au téléphone. D’après la même source, Enrico Fabbro est attendu en Tunisie, pour entamer son travail et signer au même temps son contrat qui va le lier à la JSK. Il n’est pas à écarter de voir son adjoint, le préparateur physique Mauro, dans son staff.

A. M.