La CRL donne gain de cause à Rial et Mebarki

Il ya 1 heure

La commission de règlement des litiges, qui a traité les plaintes déposées par les joueurs de la JSK Ali Rial et Bilel Mebarki, pour non perception de leurs salaires depuis plusieurs mois, a donné gain de cause à ces derniers. Du coup, les deux joueurs ont été libérés par la structure qui a traité leurs dossiers. Ils sont donc libres de tout engagement envers la JSK, même s’ils étaient sous contrat.

Le staff technique des jeunes catégories toujours pas payé

Le staff technique des jeunes catégories n’est pas encore payé à ce jour, et ce depuis l’entame de la saison. Les entraîneurs qui ont déjà sollicité la direction pour les régulariser et leur verser leurs salaires dans les plus brefs délais ont eu un écho favorable. Mais au final, seuls les joueurs ont perçu deux mois de salaire, alors que le staff des jeunes attend toujours. Pour rappel, ces entraîneurs qui ont fait du bon travail la saison passée n’ont perçu aucun sous durant toute la saison.

