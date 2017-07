«On se concentre sur notre mission»

Par DDK | Il ya 1 heure | 83 lecture(s)

Contacté hier par téléphone, le défenseur axial des Canaris, Fayçal Abdat, revient dans cet entretien sur les derniers évènements qui ont secoué le club, notamment le limogeage du duo Rahmouni-Moussouni et le prochain stage qui aura lieu en Tunisie.

La Dépêche de Kabylie : Après quelques jours de repos, vous allez reprendre et effectuer un stage en Tunisie ?

Fayçal Abdat : Nous avons en effet eu quelques jours de repos après le stage effectué à Tikjda où nous avons travaillé le côté physique sous la houlette du staff technique Rahmouni-Moussouni et le préparateur physique Rambi. Maintenant place au travail technico-tactique et aux matchs de préparation, pour parfaire les automatismes de l’équipe et la cohésion. Ils nous ont appelés pour être présents à Tizi-Ouzou, demain matin (aujourd’hui ndlr), et rallier la ville d’Annaba pour rallier la Tunisie ce mercredi.

La direction a mis fin aux fonctions de Rahmouni et Moussouni. Un commentaire?

Que voulez-vous que je vous dise ? En tant que joueur, je suis là pour travailler avec n’importe quel entraîneur. Quant à cette décision, c’est à la direction qu’il faut poser cette question qui est seule habilitée à vous répondre. En plus, la vie d’un entraîneur ou d’un joueur est ainsi faite. Nous leur souhaitons bonne chance. Quant à nous les joueurs, nous allons nous concentrer sur notre travail.

Ne craignez-vous pas que ce changement se répercute négativement sur le groupe ?

Il faut respecter les décisions de la direction qui est mieux placée pour prendre de telles décisions. Nous allons nous concentrer sur notre sujet, en attendant la nomination d’un nouvel entraîneur qui interviendra, nous le souhaitons, dans les plus brefs délais, afin que nous continuions le travailler avec la même dynamique. Ce stage en Tunisie, qui s’étalera sur deux semaines, sera le dernier avant le début de la saison sportive 2017-2018.

Vous serez appelés à multiplier les matchs de préparation pour parfaire vos automatismes et la cohésion dans le jeu, n’est-ce pas ?

Tout à fait, c’est une période importante dans notre cycle de préparation et nous tâcherons de mettre les bouchées doubles et gagner en confiance en jouant des matchs amicaux. Le staff technique fera tourner son effectif pour dégager l’équipe type qui sera appelée à entamer la saison face à la JSS. Inchallah, nous serons au rendez-vous et efficaces dès le coup d’envoi du championnat.

Les supporters sont inquiets et ont peur de revivre le scénario de la saison passée. Un message à leur adresser ?

On tient à rassurer les supporters kabyles, la JSK restera debout et jouera ses chances à fond pour rebondir et renouer avec ses traditions en jouant les premiers rôles. Si je suis venu à la JSK, c’est pour gagner des titres et inchallah nous procurerons de la joie à nos supporters. Si Dieu le veut, la JSK aura fière allure cette saison et aura son mot à dire.

Entretien réalisé par Aomar Moussi