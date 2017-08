Le président Saidoun crie au sabotage !

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Dans une déclaration rendue publique, dont nous détenons une copie, le président du club sportif amateur Cheurfa de Maâtkas du karaté-do, Cherif Saidoun, n’a pas mâché ses mots en dénonçant les manœuvres du directeur technique national, Mouloud Amar Khoudja, qui a tout fait pour que le club ne prenne pas part au championnat du monde des clubs (petites catégories), organisé par World Karate Federation qui a eu lieu en Pologne le 27 mai dernier. «Il a essayé d’empêcher et de priver le club à avoir un avis de la fédération pour compléter le dossier à fournir par le club pour avoir l’autorisation de sortir pour des raisons inconnues», dira-t-il. Et d’ajouter : «Pourtant, ce directeur technique n’était pas accrédité par le ministère de la Jeunesse et des sports au pouvoir de signature, d’après les déclarations émanant du MJS». Cherif Saidoun, dans cette déclaration rendue publique, a tenu à remercier les responsables de la ligue de karaté-do et la DJS de Tizi-Ouzou, ainsi que les responsables du ministère de la Jeunesse et des sports, pour leur avoir «délivré l’autorisation de participation à ce championnat du monde des clubs, petites catégories». Pour rappel, l’autorisation n’a été accordée que vers le début du mois de mai dernier et c’était trop tard pour le club sportif amateur Cheurfa Maâtkas d’avoir le rendez-vous pour le visa d’entrée en Pologne. Cherif Saidoun qu’on a rencontré hier, nous a confirmé que son club «prendra part l’année prochaine à une compétition internationale», et ce sera aussi le cas pour lui et un groupe d’athlètes (ils sont à six) pour représenter l’Algérie à un tournoi international qui aura lieu fin septembre à Malte.

A. M.