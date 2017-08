Sidibé finalement à l’USMA pour 1,8 milliard de centimes

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

L’information annoncée hier, concernant la destination du joueur malien Sidibé Soumayla, s’est confirmée après sa signature au profit des algérois de l’USMA. Kamel Kaci-Said, qui a acheté la libération du joueur pour la somme de 1,5 milliards de centimes a récupéré son chèque au niveau de la direction du MOB après le refus de Sidibé de signer au profit des Chnaoua. Une situation qui a poussé les dirigeants de l’USMA à prendre attache avec le président du conseil de gestion du MOB, Mustapha Rezki, et les deux parties sont arrivées à trouver un terrain d’entente. D’après une source fiable, l’USMA a racheté la libération de Sidibé pour 1,8 milliards de centimes, et le joueur a signé au profit des rouge et noir quelques heures seulement avant la clôture du mercato.

Z. H.