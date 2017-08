«Je veux contribuer à l’accession de l’équipe»

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

Après le match amical joué contre le CSC, le milieu offensif du MOB, Mehdi Kadri, transfuge de Reghaia, nous livre ses impressions.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez participé au match amical contre le CSC, comment jugez-vous votre rendement ?

Mehdi Kadri : Je pense que j’ai donné le maximum de moi-même lors de ce match, qu’il faut le souligner, était notre première rencontre après la charge de la préparation, mais je suis globalement satisfait.

Quel était votre objectif en venant au MOB ?

La seule chose qui m’a poussé à choisir le MOB, même si j’avais beaucoup de contacts avec d’autres clubs, est le challenge sportif. Je suis jeune et je cherche un cadre favorable pour m’épanouir, et en choisissant le MOB, je pense que j’ai fait le bon choix.

Avec un tel recrutement, les supporters rêvent d’une accession. Qu’en pensez-vous ?

Le MOB est un grand club par sa direction et son large public qui n’est plus à présenter. Et la place du club est en ligue Une. Les supporters par amour au club rêvent d’une accession en fin de saison, pour que leur club fétiche occupe la place qu’il mérite en ligue Une, pour ma part, je rêve d’être un acteur de cette accession, en contribuant par mes performances à procurer de la joie aux fans du MOB.

Propos recueillis par Z. H.