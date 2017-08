Tous les joueurs présents à la reprise

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

La séance de reprise qui a eu lieu dans l’après-midi d’avant-hier a été marquée par la présence de l’ensemble des joueurs qui composent l’effectif de la JSMB, après un repos de 3 jours accordé par l’entraîneur Mounir Zeghdoud.

Le fait marquant de cette reprise est le retour de Latrèche Mehdy après quelques jours de convalescence, alors que Bilel Bensaha a été pris en charge par le préparateur physique du club, Nassim Tiour, et a bénéficié d’un traitement spécial avant d’intégrer le groupe dans les prochains jours. Les Vert et Rouge poursuivront leur préparation à Béjaïa avec des biquotidiens, en attendant la décision, ce jeudi de la direction concernant le lieu du second stage, soit en Tunisie ou à Alger.

Boualem Tiab de retour ce week-end

Après avoir reporté son retour pour des raisons de santé, chose qui a nécessité une hospitalisation de plusieurs jours en France, le boss de la JSMB, Boualem Tiab a quitté l’hôpital et regagnera le pays ce week-end. Le retour du président du CA/JSMB aidera à régler certaines situations financières qui sont restées bloquées depuis quelques semaines, ainsi qu’à prendre certaines décisions qui aideront le club à aller de l’avant.



Nafo nouvel équipementier

La direction de la JSM Béjaïa a trouvé un accord avec l’équipementier Nafo, une société spécialisée dans les équipements sportifs qui sera désormais l’habilleur de la formation des Vert et Rouge. Un contrat de sponsoring a été signé dans la matinée du dimanche passé, entre le manager général, Brahim Zafour, et le directeur général de cette société.

La crise financière chamboule les plans du staff technique

La JSMB version 2017/2018 vit des moments très difficiles ces jours-ci, à cause d’une crise financière aiguë qui peut chambouler tout le programme tracé par le staff technique, à sa tête Mounir Zeghdoud. Apres la réussite du stage d’El Bez (Sétif), un second stage programmé en Tunisie devrait débuter avant-hier et s’étaler jusqu’au 12 août. Mais la situation financière très critique dans laquelle se trouve le club a poussé les responsables à faire l’impasse sur la Tunisie et à programmer un autre stage, à Alger, pour une dizaine de jours, afin de s’attaquer à la préparation précompétitive en jouant un maximum de matchs amicaux. Le second indicateur de cette crise financière, c’est le non-paiement de plusieurs joueurs qui ne cessent de réclamer leur dû. La liste comprend des anciens et des nouveaux à qui les dirigeants ont promis de régler leur situation avant le stage de Tunisie. Mais ceux-ci attendent la subvention de l’APC de Béjaïa, de l’ordre de 5 milliards de centimes, pour pouvoir tenir leur promesse. Une chose est sûre, depuis l’absence de Boualem Tiab pour des raisons de santé, la démission du président du CSA, Zahir Guellati, du président intérimaire, Mohamed Brahmi, et du manager général, Doudene, la JSMB vit des moments difficiles et il faut agir vite avant qu’il ne soit trop tard.

Z. H.