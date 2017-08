Abdeslem Brikh de retour

Par DDK | Il ya 1 heure | 74 lecture(s)

Abdeslam Brikh, qui a rejoint le nouveau promu de la Ligue 2 Mobilis, l’US Biskra lors de ce mercato d’été avec lequel il avait entamé la préparation, serait sur le point de revenir à son premier club, l’USOA. L’enfant de Semaoun a fait part mercredi à dépêche de Kabylie de son intention de retourner à son club, l’USOA. «J’ai résilié mon contrat avec l’USB à l’amiable. Je réintégrerais l’USOA. Je signerais dans les prochains jours ma demande de licence. Il n’avait pas envie de s’éloigner de sa famille «je suis revenu pour des raisons familiales», a déclaré le joueur. Connaissant la valeur de ce joueur, on peut d’ores et déjà dire que ce sera une bonne affaire pour l’USOA, qui bénéficiera des services de ce défenseur plein de qualités techniques et morales. Ce qui réjouira certainement le nouveau coach Ahmed Aïder, et les inconditionnels des unionistes d’Amizour.

S. H.