La commission d’inspection des stades le 7 août à Amizour

Dans le cadre de la préparation de la nouvelle saison sportive 2017/2018, la Ligue nationale de football amateur (LNFA), vient d’informer l’ensemble des clubs qui lui sont affiliés que la commission chargée de l’inspection de l’audit des stades a débuté, avant-hier (le 31 juillet), par la visite des stades de l’Ouest du pays. Cette démarche s’étalera jusqu’au 10 du mois en cour. À cet effet, l’instance du football amateur dirigé par Ali Malek invite l’ensemble des clubs à procéder aux aménagements réglementaires et à la mise à niveau de leur enceinte sportive, en collaboration avec l’ensemble des parties concernées; Directeur et propriétaire du stade. Pour ce faire, la ligue demande aux clubs d’informer par écrit la Sûreté de wilaya (DGSN) et la Protection civile, ainsi que le gestionnaire du stade concerné afin qu’ils désignent leurs représentants lors de la mission qu’effectuera la commission. Ainsi, pour le stade Larbi Touati de l’unique représentant de la Kabylie dans ce palier, l’USOA, ce sera le lundi le 7 août à 15h.

S. H.