AG Extraordinaire aujourd’hui

C'est aujourd'hui à partir de 17h00 que se tiendra, à la salle de délibérations de l’APC d’Amizour, l’assemblée générale extraordinaire du club de football féminin d’Amizour (ESFA). Les membres de l’assemblée sont donc conviés à élire le nouveau président du CSA, qui viendra succéder à Salah Oudjedoub, qui a décidé de démissionner en raison d'une crise financière aiguë depuis le début de saison et de l'indifférence quasi totale des autorités locales, après l’accession de son équipe en Division Nationale. «J'avais préparé ma démission depuis plusieurs jours que j’ai remis à qui de droit et je la présenterai alors ce jeudi aux membres de l'AG. Les gens ne le savent peut-être pas, mais en tant que dirigeants de clubs, on se retrouve toujours confortés à des situations difficiles. Ce n'est pas facile de gérer une équipe de football féminin. À chaque retour de nos différents déplacement, il faut accompagner ces filles chez elles à Barbacha, Béjaïa, Sidi-Aïch et j’en passe», nous dira Oudjedoub. Restera, ne restera pas ? C'est la question qui revient avec insistance du côté d'Amizour. Mais il est difficile de répondre à cette question puisque même le président Oudjdoub n'est toujours pas fixé sur son avenir. En revanche, Salah jouit du soutien indéfectible des supporters de la formation d’Amizour. Ces derniers voient en lui l'homme capable de bien gérer le club. Aussi, Salah veut quitter son team avec les honneurs après l’avoir mené sur la plus haute hiérarchie du football féminin. Ce rendez-vous nous permettra de connaître la décision finale du président de l équipe Salah Oudjedoub de continuer ou pas l'aventure à la tête de l'équipe la saison prochaine. Ce qui est sûr, c'est que l'AGE de cette après-midi sera révélatrice.

S. H.