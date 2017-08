La reprise dans 15 jours !

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

La direction de l'US Tala Athmane, à sa tête Arezki Houhèche, se prépare pour la nouvelle saison. Le staff technique, en concertation avec les dirigeants, ont fixé la date de la reprise pour le 17 août prochain, pour entamer la préparation d'intersaison. Les responsables du club veulent que cette saison soit la leur, en atteignant l'objectif à savoir un retour en division honneur du championnat de wilaya de Tizi-Ouzou. Beaucoup de changements seront opérés au niveau de l'effectif qui sera remanié, avec des renforts de différents horizons et ce, dans le but de jouer les premiers rôles la saison prochaine. Une reprise qui aura lieu, donc, dans moins de deux semaines et qui s'étalera jusqu'au mois de septembre, avant d'entrer en compétition officielle, avec au programme les matchs de coupe de wilaya de Tizi-Ouzou, puis le coup de starter du championnat pré-honneur.

Le coach Bouadaoui reconduit, Ouanouche en renfort

Pour ce qui est du staff technique, les dirigeants ont jugé utile de renouveler leur confiance au coach Aissam Bouadaoui qui a déjà drivé l'équipe première la saison passée. Mais il sera épaulé dans sa mission par le coach des minimes Dris Ouanouche, auteur d'un bon parcours avec cette catégorie la saison dernière, en atteignant le carré d'as en coupe de wilaya avant d'être éliminé par l'ES Tigzirt. Dris Ouanouche renforcera, donc, la barre technique des seniors en prévision de la nouvelle saison sportive et sera certainement d'un grand apport au coache en chef Aissam Bouadaoui, cet ancien avant-centre de l'USTA. Un bon duo qui veut marquer de son empreinte cette saison avec l'USTA, en lui permettant de retrouver sa place en division honneur de Tizi-Ouzou.

Massi Boufatis