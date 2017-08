Aucun dossier d’engagement déposé

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

Décidément, ce n’est pas l’engouement des clubs (divisions honneur et pré-honneur) au portillon du bureau de la LFW Bouira, concernant le dépôt de dossiers d’engagement pour la nouvelle saison sportive 2017/2018.

L’on craint même de revivre le même scénario des précédentes saisons, dont celui de la saison 2015/2016, où seule la division honneur, qui a vu l’engagement d’un nombre de clubs, avait répondu présente. À rappeler, aussi, que la saison écoulée, uniquement 13 clubs se sont engagées en division honneur et sept en pré-honneur. Présentement, «aucun dossier d’engagement n’a été déposé», dira le SG de la ligue, Larbi Rachid. Par ailleurs, s’agissant des conditions d’engagement, «tout a été diffusé dans un communiqué sur le site de la ligue», informe le même responsable. En effet, la ligue a publié, de manière explicite et détaillée, les dispositions réglementaires relatives aux compétitions de football amateur saison 2017-2018, ainsi que les conditions d’engagement, à commencer par les frais qui s’élèvent à 400 000 00 DA en plus des arriérées pour les clubs récalcitrants. A noter que le dossier doit être accompagné du bilan financier de l’exercice 2016 en plus du rapport du commissaire aux comptes et du dossier médical des joueurs, selon les directives de la commission médicale de la FAF. Concernant la date butoir du dépôt des dossiers d’engagement, elle est fixée au 31 août, alors que les dossiers déposés entre le 31 août et le 15 septembre seront soumis à une amende de 10 000.00 DA. Au-delà du 15 septembre, aucun dossier ne sera accepté, précise le communiqué de la ligue. Par ailleurs, l’enregistrement des licences a débuté depuis le 15 juillet dernier et sera clos le 15 septembre. Une amende de 5 000 DA par licence sera exigée aux clubs en cas de dépôt tardif de licences, soit au-delà du 15 septembre. La demande de licences jeunes est fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017. Concernant le nombre des joueurs, il doit être de 30 au maximum pour la catégorie senior, dont cinq trentenaires et dix âgés de moins de 23 ans. Quant au nombre des joueurs tolérés pour les jeunes (U15, U17 et U19) et, éventuellement de manière facultative, les U13, il est de 20 au minimum et 35 au maximum. Ainsi, les clubs désireux de s’engager dans le championnat de wilaya de football, pour la prochaine saison sportive, devraient commencer leur préparation d’intersaisons et éviter d’attendre jusqu’à dernière minute, au risque de subir les sanctions de la ligue. Concernant les frais d’engagements, qui s’élèvent à 400.000.00 de DA, les clubs souhaitent qu’ils soient pris en charge par l’APW de Bouira, comme ce fut le cas les précédentes saisons. A noter, enfin, que le début du championnat senior est fixé au 6 octobre prochain, date retenue par la FAF.

M’hena A