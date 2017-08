L’occasion pour les jeunes du cru ?

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

Le mercato estival a été bouclé avant-hier. Un marché où la JSK a enregistré huit nouvelles recrues : Chetti, Saadou, Boukhenchouche, Djaabout, Abdat, Si Salem, Haroun et Ekedi. Un renfort qui semble loin de répondre aux aspirations des supporters qui espéraient de grands noms. La crise financière aiguë dans laquelle se débat le club a poussé la direction de la JSK à se limiter à quelques emplettes, juste pour marquer sa présence sur la place de ce marché où les concurrents se comptaient à la pelle. Des clubs, à l’image de l’USMA, du MCA et de l’ESS. De nos jours, la notoriété, le statut et le maillot du club ne suffisent plus à convaincre des joueurs qui ne s’intéressent qu’à l’argent. Un facteur de motivation dont ne dispose pas la direction kabyle, criblé de dettes.

Les jeunes du cru en force

La situation financière du club kabyle a contraint le premier responsable à promouvoir de nombreux jeunes du cru. Une initiative forcée, mais qui a été plutôt bien accueillie par les supporters qui souhaitaient depuis longtemps voir les enfants du club «reprendre le pouvoir» au sein de leur équipe qui a perdu ces dernières années de sa grandeur, que ce soit au niveau national ou continental. Une donne qui attriste les amoureux des Canaris qui ont hâte de voir leur équipe retrouver son véritable statut. Les jeunes du cru, au nombre de onze, Meziane, Dahlal, Ferguene, Nait Rabah, Mesbahi, Saidoune, Oukaci, Tafni, Ouagnoun, Tizi-Bouali et Renai, viennent s’ajouter aux quatre autres éléments : Raiah, Guemroud, Haroun et Si Salem, formés au club, soit quinze joueurs au total. Auteurs d’une bonne saison et évoluant, pour la plupart d’entre eux, ensemble depuis presque huit ans, ces jeunes promus sont capables d’apporter le plus tant attendu. Des éléments qui semblent avoir le potentiel et toutes les qualités voulues pour redorer le blason de la JSK. La direction du club, sans le vouloir réellement, pourrait en tirer les dividendes.

S Klari.