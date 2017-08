«Prêts à driver l’équipe réserve, mais...»

Par DDK | Il ya 1 heure | 151 lecture(s)

Le coach adjoint Fawzi Moussouni, qu’on a contacté hier après-midi, nous a déclaré que lui et Mourad Rahmouni sont prêts à coacher les réservistes, mais à une seule condition : que le président Hannachi les paye.

«On a lu à travers la presse que Hannachi nous propose de prendre la barre technique de l’équipe réserve. Il n’y a aucun problème à diriger l’équipe réserve, mais qu’il nous paye d’abord. On n’a perçu que deux mois de salaire sur les six mois. La saison passée, la direction nous doit deux mois, plus le mois de congé et le mois où on a dirigé l’équipe, ce qui fait quatre mois. On veut une avance avant d’entamer le travail avec l’équipe réserve, sinon on n’accepte pas».



«On ne va pas lâcher Hannachi, et la JSK nous doit 4 mois de salaire»

Très remonté contre le président Mohand Cherif Hannachi, suite à leur limogeage avec Mourad Rahmouni de la barre technique, Fawzi Moussouni se dit décidé à ne pas lâcher le boss kabyle, et ce, jusqu’à satisfaction de leurs revendications. «S’il pense (Hannachi) qu’on va abdiquer moi et Mourad, il se trompe, car on ne va pas le lâcher. Il doit nous payer pour qu’on quitte la barre technique. La JSK nous doit quatre mois de salaires non payés, et on veut qu’il nous régularise ces jours-ci, comme il l’a fait avec les joueurs en leur versant deux mois de salaire».

«Qu’il nous paye les 12 mois du contrat qui nous restent et on quittera la barre technique»

Le désormais ex-coach adjoint des Canaris du Djurdjura pose une condition au premier responsable kabyle Mohand Cherif Hannachi, à savoir d’être régularisé au dernier centime et de quitter la barre technique du club, sinon, il est hors de question de céder. «Il nous reste douze mois du contrat, et s’il veut qu’on quitte la barre technique, qu’il (Hannachi) nous paye le reste de notre contrat. Les choses sont claires, nettes et précises», a-t-il ajouté.

«L’équipe nous trouvera en Tunisie Mourad et moi»

En conclusion, Fawzi Moussouni, le coach adjoint, nous a confirmé que lui et Mourad Rahmouni seront aujourd’hui en Tunisie à Gammarth, pour marquer de leur présence ce second stage, et faire le constat avec un huissier de justice avant de passer à l’action en déposant une plainte au niveau de la FAF pour réclamer leur argent. «On sera, moi et Mourad en Tunisie pour marquer de notre présence ce second stage de préparation de la JSK. Jusqu’à preuve du contraire, on n’a rien reçu comme écrit justifiant notre fin de mission à la barre technique. On s’envolera donc pour la Tunisie dans les prochaines heures et on sera à Gammarth, et l’équipe va nous trouver sur les lieux à son arrivée».

Propos recueillis par Aomar Moussi