Hamadi annonce sa démission

Par DDK | Il ya 21 minutes | 49 lecture(s)

Le club mythique de la ville de Bouira, le MBB, qui a fêté ses 70 ans d’existence avec une accession historique en division inter-régions, semble livré à lui-même. En effet, c’est toujours l’incertitude au sein du club, dont les responsables informent qu’il n’a pas eu droit à une réception de la part des autorités, et encore moins à une prime d’accession en guise d’encouragement pour le staff dirigeant et les joueurs. «Ne voyant rien venir à part de simples promesses», le président de CSA, Nordine Hamadi, jette l’éponge et décide de démissionner. Ainsi, dans une lettre de démission adressée au P/APC de Bouira, dont des copies sont destinées aux wali, P/APW et DJS, il expliquera les raisons qui l’ont poussé à prendre une telle décision. Il commencera à témoigner «sa profonde gratitude», en son nom et celui des dirigeants du club, au maire de la commune de Bouira, «pour le soutien et les aides indéfectibles apportées au club durant les trois dernières saisons, couronnées par une accession historique en inter-régions». «Hélas, écrit-il, la joie était brève et n’a pas été suivie d’un encouragement ni moral ni financier», chose qui a freiné, lit-on encore dans la missive, «son ambition de continuer à exercer à la tête du club (…) étant donné que le club se trouve dépourvu de tous moyens à quelques jours de la date butoir du paiement des frais d’engagement (…)». Rencontré, Nordine Hamadi montrera le rapport moral et financier qu’il présentera aux membres de l’assemblée générale lors de l’AG extraordinaire qu’il provoquera «dans quelques jours». De leur coté, les amoureux du club s’interrogent sur l’absence des anciens joueurs et dirigeants du club, ainsi que les pouvoirs publics.

M’hena A.