Journée d’information au profit des clubs

Par DDK | Il ya 21 minutes | 41 lecture(s)

La Ligue de football de la wilaya de Tizi-Ouzou, qui entamera cette saison l’opération licence en ligne, a prévu à cet effet une journée d’information au profit des responsables des clubs qui lui sont affiliés.

Cette manifestation est, donc, prévue demain vendredi au niveau de la salle OPOW du stade 1er novembre de Tizi-Ouzou. L’organisation de cette journée est motivée par le souci de permettre aux clubs de s’imprégner du nouvel outil de travail et, surtout, de bien maîtriser toutes les données relatives à la licence en ligne. C’est le concepteur du logiciel et partenaire de la Ligue, Samir Izza, qui animera cette journée d’information, se rapportant à la nouveauté de la saison sportive 2017-2018 qui facilitera, sans doute, la tâche et aux clubs et à la Ligue. Pour rappel, la saison dernière, la Ligue a délivré plus de 8 000 licences (Joueurs, staffs technique, dirigeant et médical). Un nombre qui pourrait connaître une hausse importante avec l’engagement de nouveaux clubs au titre de la saison 2017/2018.



Test de présélection pour les arbitres le 10 août

Dans le cadre de son plan de formation, la Ligue de Tizi-Ouzou organisera, le 10 août prochain, un test de présélection pour les candidats postulants (70), pour le stage d’arbitre wilaya niveau 1, prévu du 18 au 23 août 2017 à l’auberge de Tizi-Rached. Un stage de six jours en système internat, au cours duquel les stagiaires seront soumis à des cours intensifs, tant sur le volet pratique et théorique qu’administratif. La commission chargée de la formation, à sa tête Hocine Ould El Hadj, a, d’ores et déjà, préparé le contenu et l’ensemble des cours à dispenser lors de ce stage, qui verra la participation d’une cinquante de stagiaires, issus des différentes localités de la wilaya de Tizi-Ouzou. Pour rappel, la Ligue de Tizi-Ouzou compte déjà près de 200 arbitres formés. Un nombre important à même de lui permettre d’assurer la couverture de près de 150 rencontres chaque week-end.

La JS Tala T’gana ouvre le bal des engagements

C’est le début des engagements des clubs affiliés à la Ligue de football de Tizi-Ouzou, au titre de la saison 2017-2018. Ainsi, c’est la JS Tala T’gana qui a ouvert le bal, mercredi dernier, avec le dépôt du dossier complet. Selon des indiscrétions, des clubs devraient lui emboîter le pas hier, alors que d’autres formations le feront à partir de samedi prochain. La ligue de Tizi-Ouzou se veut optimiste quant au dépôt de l’ensemble des dossiers avant la date fixée par les dispositions réglementaires, à savoir le 31 août prochain. Pour rappel, la Ligue, laquelle a compté la saison dernière 59 clubs et 53 écoles, devrait enregistrer l’engagement de nouvelles formations, à l’image d’Aït Bouadou, qui signera son retour après plusieurs années d’absence, en sus de nouvelles équipes.

S. K.