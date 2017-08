“Qu’on me paye au moins 2 mois”

Par DDK | Il ya 20 minutes | 47 lecture(s)

Le kiné de la JSK, Guillou, n’a pas touché son salaire depuis huit mois. C’est ce que nous a déclaré ce dernier hier au téléphone : «Je n’ai pas été payé depuis huit mois. C’est beaucoup et j’ai trop patienté mais je n’ai rien vu venir. Que des promesses!» dira-t-il. Et d’ajouter : «J’ai rencontré Hannachi hier (Ndlr, mardi) et je lui ai demandé de me verser au moins un ou deux mois pour que je renouvelle mon contrat pour cette nouvelle saison sportive, mais le président m’a demandé encore de patienter. Je ne peux plus travailler dans de telles conditions. J’attends un signe de la direction pour reprendre du service». En attendant c’est le médecin en second Athmani qui devrait assurer sur les lieux du stage (voir papier ci contre).

A. M.