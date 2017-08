L’ère Fabro commence à Gammarth

Par DDK | Il ya 20 minutes | 73 lecture(s)

La formation kabyle, qui a effectué un premier stage de préparation au CNLS de Tikjda, du 15 au 27 juillet dernier, est depuis hier à Tunis pour un autre stage.

Les partenaires de Raiah sont appelés à replonger dans le bain de la préparation, en effectuant un autre stage à Gammarth qui s’étalera jusqu’au 17 du mois en cours. Les joueurs qui ont rallié, avant-hier, la ville d’Annaba, ont passé la nuit de mardi à mercredi à l’hôtel Sabri. Et ce n’est qu’hier matin qu’ils ont pris la route pour la Tunisie. Le départ était prévu à 8h du matin d’Annaba. Les Kabyles qui se sont déplacés sans entraîneur, ni médecin, ni coach de gardiens de but, étaient attendus dans la soirée d’hier au Thalasso Carthage de Gammarth.

Ekedi et Ouaguenoun n’ont pas été du voyage

Deux joueurs n’ont pas été du voyage avec le groupe en Tunisie. Il s’agit de l’attaquant Ekedi et du jeune Ouaguenoun qui sont restés à Tizi-Ouzou en s’entraînant avec les réservistes en attendant la regularisation administrative de leurs situations pour les besoins du voyage. Mais ils ne tarderont pas à rejoindre l’équipe à Gammarth dans les prochains jours.

Nassim Benabderrahmane chef de délégation

La délégation kabyle qui a quitté Tizi-Ouzou avant-hier matin et qui a passé la nuit de mardi à mercredi à Annaba a été conduite

par le dirigeant Nassim Benabderrahmane, que Hannachi a chargé de veiller au bon déroulement du séjour de l’équipe à Gammarth.

Fabbro et son staff devaient rejoindre l’équipe hier

Le nouvel entraîneur italien, Enrico Fabbro, et son adjoint étaient attendus hier ou au plus tard aujourd’hui à Gammarth. Reste maintenant à savoir quelle réaction aura-t-il face au duo Rahmouni - Moussouni qui compte bien se présenter à la séance de reprise des entraînements de l’équipe accompagné d’un huissier tunisien, pour éventuellement constater officiellement leur renvoi abusif par la direction du club qui a ouvertement affiché son intention de se séparer de ce tandem pour la nouvelle saison à venir. En fait, l’autre bataille engagée entre les deux parties (la direction du club d’un côté et Rahmouni - Moussouni de l’autre) , c’est à celui qui constituera le dossier le plus solide pour faire valoir ses droits pécuniaires. Hannachi pour s’en sortir de la plus faible indemnité à verser et au duo pour avoir une indemnité complète avec le payement de leur contrat jusqu’au bout.

Aomar Moussi