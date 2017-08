Les Espoirs annoncent la couleur

Par DDK | Il ya 20 minutes | 49 lecture(s)

Les Espoirs de la JSK, qui ont repris les entraînements le 15 juillet dernier, poursuivent activement leur préparation, au stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou. Les Camarades du revenant Djellal Massinissa ont livré avant-hier une première joute amicale face à l’équipe réserve du Paradou AC. Les jeunes Canaris se sont imposés par deux buts à zéro. Deux réalisations signées Belkacemi et Abdeldjaber. Mais au delà de ce probant résultat, cette joute a permis aux membres du staff technique kabyle de voir à l’œuvre tous les joueurs et de faire une première évaluation du travail effectué jusque-là. Le coach, Nassim Hamlaoui, approché hier matin au stade, s’est dit satisfait des joueurs : «C’était un premier test plutôt réussi. Je suis vraiment satisfait de la réaction des joueurs. Ils ont fait un match plein et c’est de bon augure pour la suite de la préparation. Nous aurons encore quelques matchs à jouer pour situer le niveau de chaque joueur. Ce sera aussi l’occasion de corriger toutes les lacunes constatées, afin que l’équipe soit prête le jour J. Mais d’ores et déjà, je peux dire que nous avons un bon effectif qui aura son mot à dire cette saison», dira-t-il. L'on a appris par ailleurs que le jeune Ouagnoun, qui a paraphé son premier contrat professionnel avec les seniors, n’a pas été du déplacement à Tunis avec le reste du groupe. La direction du club aurait demandé au joueur de s’entraîner avec les Espoirs en compagnie, apprend-on, de l’attaquant camerounais Ekedi qui ne rejoindrait l’équipe à Tunis que dans quelques jours.

S. K.