Rahmouni et Moussouni avec un huissier de justice à Gammarth

Le duo Moussoni - Rahmouni ont annoncé se rendre, hier, à Gammarth où se déroulera le second stage de la JSK. Joint au téléphone hier matin, Moussouni nous a confirmé : «On a un vol moi et Mourad à 16h (Ndlr, hier) et on sera inch’Allah à Gammarth, lieu du stage, avec un huissier de justice. Par la suite, on déposera plainte au niveau de la FAF et à la CRL pour réclamer notre argent, sachant qu’on est toujours sous contrat.»

Hannachi devait s’envoler hier pour le Maroc

Le président Mohand Cherif Hannachi avait un vol, hier à 15h, pour le Maroc, où il devra passer quelques jours avec sa famille et s’éloigner de la pression qui pèse sur ses épaules ces derniers jours.

Izerghouf exclu du voyage

L’attaquant Thomas Izerghouf a été interdit par les responsables kabyles d’effectuer le voyage avec l’équipe en Tunisie. Izerghouf qui a eu gain de cause de la CRL est, pour rappel, sous contrat jusqu’en 2019 avec la JSK. La direction sera, donc, appelée à le payer au dernier centime. Une autre affaire à régler par le président Hannachi.

Athmani rejoindra l’équipe aujourd’hui

Alors que l’équipe s’est déplacée hier en

Tunisie sans aucun membre du staff médical, après le retrait de Djadjoua qui n’a pas été appelé à renouveller son contrat et l’absence de Guillou qui exige son argent avant de reprendre, c’est le médecin en second Athmani qui sera en principe avec le groupe. Ce dernier devrait rejoindre l’équipe aujourd’hui à Gammarth.

