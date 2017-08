Rassurant pour la suite

Par DDK | Il ya 20 minutes | 53 lecture(s)

Le MOB, en stage en Tunisie, a joué, avant-hier, son second match contre l’O Médéa gagné sur un score lourd de 3 - 0.

Des réalisations signées respectivement par Noubli (doublé) et Kadri. Les protégés de Mustapha Biskri ont réalisé une très bonne première mi-temps, en dominant leur adversaire de bout en bout. Ils ont pu concrétiser trois des plusieurs occasions créées, pour terminer la première partie sur le score de 3 - 0. Excepté Baouali, qui joué le match complet, le coach a fait remplacer dix éléments en deuxième partie. Les joueurs ont bien joué sans pour autant marquer d’autres buts. Signalons que le coach à fait jouer tous les joueurs, excepté Bouchema, Benali et Meddour. A la fin de la partie, il a confié: «Je suis très content du rendement de mes joueurs qui ont démontré aujourd’hui de belles choses. J’ai remarqué une progression à tous les niveaux. Il ne faut pas trop se focaliser sur le résultat, car le plus important est la cohésion du groupe qu’on espère améliorer de match en match». Signalons que le président du conseil de gestion du MOB, Mustapha Rezki, a assisté à la rencontre après son arrivée, la veille, en Tunisie, où il compte rester jusqu'à la fin du stage. à noter que les joueurs alignés sont :

Sidi Salah, Baouali, Salhi, Mouhli, Cheklam, Rahal, Bentayeb, Kacemi, Kadri, Nezouani - Noubli - Bencherif - Bordjah - Bouldieb - Maamar Youcef - Boucherit - Benamara - Herida - Soltane - Touati - Aggar.



Jouer le CABBA et rentrer sur Béjaïa

Après avoir joué deux matchs amicaux, le MOB affrontera aujourd’hui, à partir de 17h30, la formation du CA Bordj Bou Arreridj, pensionnaire la Ligue 2 mobilis, qui se trouve également en Tunisie pour un stage de préparation. Le coach Biskri aura là une belle occasion pour voir à l’œuvre chaque élément, pour composer le groupe qui débutera la compétition, programmée pour le 25 août prochain, contre l’ASMO. Par ailleurs, les Crabes regagneront le pays aujourd’hui dans la soirée (23h) après le match du CABBA. A noter que les joueurs sont appelées à effectuer un autre stage à Alger, consacré à la préparation précompétitive avec la programmation de plusieurs matchs amicaux sur place.

Z. H.