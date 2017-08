Par DDK | Il ya 21 minutes | 39 lecture(s)

Le second stage de préparation des joueurs de la JSMB aura lieu à Zeralda. La délégation béjaouie s’y déplacera aujourd’hui et prendra ses quartiers au niveau du Mas des Planteurs. Ce regroupement s'étalera sur 10 jours (3 au 13 août) et permettra au staff technique de programmer au moins 3 rencontres amicales.

Z. H.