«On fera tout pour être prêts pour le premier match»

Par DDK | Il ya 21 minutes | 40 lecture(s)

La Dépêche de Kabylie : Comment évaluez-vous le stage d’El Bez ?

Zeghdoud : Hamdoulillah, je pense que les joueurs ont bien travaillé avec une concentration maximale. Ils étaient conscients de l’importance de ce stage et nous espérons continuer avec cette mentalité, pour être dans la meilleure des formes pour le début de la saison et tout au long du championnat. Nos joueurs sont très professionnels, chose qui va les aider à se corriger et améliorer leurs performances. Je les remercie pour les efforts consentis tout au long de ce stage et d’être restés concentrés tout au long.

Avec un seul match amical dans les jambes, êtes-vous satisfait de la réaction des joueurs?

Lors du match amical contre le DRBT, on a vu un bon niveau et physique et technico-tactique. Les joueurs étaient à la hauteur et ont réalisé une belle partie, ce qui augure d’une belle suite. Un grand travail nous attend et nous sommes en train de faire de notre mieux pour que la JSMB soit à la hauteur dès le début du championnat, même s’il est rare qu’un club soit prêt à 100% dès le premier match du championnat, surtout sur le plan physique mais rien n’empêche qu’on essaye d’être au top pour notre premier match.

Le prochain stage aura lieu officiellement à Zeralda. Un mot ?

Nous avions dans un premier temps prévu d’aller en Tunisie et le déplacement devait avoir lieu dimanche dernier, mais pour des raisons qui nous dépassent, on est rentrés à Béjaïa pour poursuivre la préparation et à partir de jeudi (aujourd’hui NDLR) nous irons à Zeralda pour une dizaine de jours. Nous y poursuivrons notre travail et jouerons le maximum de matchs amicaux. Nous en espérons 3 à 5 avant le début du championnat. Cela nous permettra de trouver l’ossature avec laquelle on va affronter les matchs du début du championnat.

Propos recueillis par Z. H.