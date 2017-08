Fin du 1er stage à Sidi Moussa

Par DDK | Il ya 1 heure | 144 lecture(s)

L’équipe nationale A’ constituée des joueurs locaux, en stage de préparation au centre technique national de la FAF à Sidi Moussa depuis la fin du mois dernier, a effectué, hier, une dernière séance d’entraînement, sous la direction de Lucas Alcaraz.

Le coach national est chargé aussi de driver cette équipe des locaux, pour préparer les éliminatoires du CHAN-2018 lors de cette double confrontation en aller-retour face à la Libye les 12 et 18 de ce mois à Constantine et en Tunisie. Les camarades de Ferhani ont été, donc, libérés hier par le sélectionneur national, l’Espagnol Alcaraz pour deux jours, avant de replonger dans le bain de la préparation, ce lundi, et entamer la seconde étape de préparation.

La liste des 23 connue aujourd’hui

Le driver des locaux a convoqué pour ce premier stage 29 joueurs dont deux invités, mais le sociétaire du PAC, Attal, a été libéré pour signer son contrat à Courtrai en Belgique. L’effectif de la sélection A’ sera donc dégraissé et les deux matchs d’application disputés entre les joueurs ont permis à Lucas Alcaraz d’avoir une idée plus précise sur les 23 qui seront retenus pour le second stage et ces deux matchs face à la Libye. Cette liste devait être annoncée par le sélectionneur national hier et sera rendue public sur le site officiel de la fédération algérienne de football aujourd’hui. Du coup, deux joueurs seront sacrifiés et ne feront pas partie du groupe qui jouera face aux Libyens le 12 de ce mois au stade Chahid Hamlaoui de Constantine et ce, après la défection de l’attaquant Amokrane pour cause de blessure.

Début du second stage ce lundi

Lucas Alcaraz, qui a accordé deux jours de repos à ses joueurs après les avoir soumis à une grande charge de travail physique, leur a fixé rendez-vous pour lundi afin d’entamer le second stage de préparation au centre technique national de la FAF à Sidi Moussa. Le compte à rebours a commencé pour les coéquipiers de Boudebouda qui veulent réussir la qualification au prochain championnat d’Afrique des locaux, qui aura lieu au Kenya du 11 janvier au 2 février 2018.

Départ pour Constantine le 9 août

Les partenaires de Meziane passeront deux jours à Sidi Moussa, où ils seront appelés à travailler beaucoup plus le côté technico-tactique. Les 23 qui seront retenus pour ce stage de préparation devront se concentrer davantage sur ce derby maghrébin face aux voisins libyens, avec une première manche qui aura lieu le 12 de ce mois au stade Hamlaoui à 20h45. Les Verts s’envoleront pour Constantine le 9 août prochain pour continuer leur préparation au stade Hamlaoui, avant d’en découdre trois jours après avec leurs homologues libyens pour le compte du match aller des éliminations du CHAN-2018.

Amokrane déclare forfait

Un coup dur pour la sélection nationale des locaux, puisque l’attaquant sétifien Amokrane Abdelkrim est out pour la double confrontation face à la Libye, pour cause de blessure. Le joueur souffre d’une contraction musculaire, ce qui a poussé le staff médical, à sa tête le docteur Ali Yekdah, à le déclarer inapte pour cette double confrontation. D’ailleurs, le Sétifien Amokrane sera mis au repos pour une dizaine de jours.

Rien de grave pour Zeroual, Ziti, El Melali et Meziani

Quatre autres joueurs ont contracté des blessures lors de la séance d’entraînement effectuée jeudi matin, mais sans gravité. Il s’agit de Zeroual Meziane qui souffrait d’une tendinite sans gravité. Il a, d’ailleurs, repris l’entraînement avant-hier soir. Il y a aussi Ziti Mohamed Khoutir qui se plaint d’une contracture. De même pour les deux autres joueurs Farid El Melali qui soigne un petit hématome et Tayeb Meziani qui a un petit bobo aux ischios-jambiers. Le staff technique en concertation avec le staff médical ont préféré les ménager avant de les reprendre dans le groupe. Ces joueurs vont mieux et seront en principe présents ce lundi lors du début du second stage, avant le départ à Constantine mercredi prochain.

Ultime séance hier matin

C’est hier matin que les poulains de Lucas Alcaraz ont effectué leur dernier galop d’entraînement au CTN de Sidi Moussa, avant d’être libérés dans l’après-midi pour prendre deux jours de repos. Le coach Alcaraz devait annoncer, hier, la liste des joueurs retenus pour le match face à la Libye.

Aomar Moussi