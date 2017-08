Déclaration de ABDELHAMID SADMI : Une Alternative pour la JSK

Par DDK | Il ya 1 heure | 446 lecture(s)

Tout le monde a vu et connaît la situation chaotique et de déliquescence de la JSK. Tout le monde sait que cette situation perdure depuis presque une décennie.

- Doit-on laisser cet état de fait persister ?? NON

- Y a-t-il une porte de sortie à ce cauchemar ?? OUI

Cette porte de sortie impose une alternative qui est une solution de remplacement pour concevoir autrement le fonctionnent et l’organisation de cette grande institution qu’est la JSK. Cette alternative est souhaitée par tous. Moi, Abdelhamid Sadmi, je l’incarne :

- Par l’amour que je porte à mon unique et grand club.

- Par ma fidélité sans faille aux couleurs et à l’histoire de la JSK, dont je revendique mon concours avec fierté et humilité.

Cette alternative se réalisera et se matérialisera :

- Avec ma volonté, mon courage et ma profonde conviction.

- Avec les moyens humains et financiers qui existent et qui seront mis à la disposition de cette grande œuvre de redressement dans la transparence et la légalité.

- Avec un projet ambitieux pour redonner sa grandeur à notre cher club qui était censé ne jamais perdre et par la même réapprendre au peuple de la JSK à être fier de son équipe et crier à haute voix son attachement et de rêver à de nouvelles conquêtes sportives à l’échelle nationale et internationale.

Cette alternative aboutira inéluctablement avec le concours de toutes les bonnes volontés désintéressées, sincères, courageuses et déterminées qui je ne doute pas existent au niveau:

• Des supporteurs sur tout le territoire national.

• Des anciens joueurs.

• Des anciens gestionnaires.

• Des pouvoirs publics.

• Et le monde des Médias (toutes expressions confondues)

Tizi-Ouzou, le 03/08/2017

Abdelhamid SADMI