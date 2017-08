«Les autorités locales nous ont déçus»

Par DDK | Il ya 36 minutes | 60 lecture(s)

Après les résultats probants décrochés par l’espoir de l’athlétisme béjaoui, Amine Bouanani, lors de l’Open, les responsables du MBB se disent déçus contre les autorités locales.

La Dépêche de Kabylie : Quel commentaire faites-vous sur les résultats décrochés par Bouanani à l’Open ?

Messaoudi Djoudi : Amine a décroché deux médailles, une en or au 110 mètres haies avec un chrono de 13’’93’’’, en dépassant l’international Larbi Bourrada (CNN), ainsi qu’une médaille de bronze au 200m avec un chrono de 21’’27’’’. Des résultats très probants et de niveau mondial qui honorent notre club, le MB Béjaïa, notre wilaya et toute la région. Mais, par malheur, ces résultats ne valent rien aux yeux de nos autorités locales.

Expliquez-vous …

Trouvez-vous normal qu’à ce jour, aucun message de félicitations ne nous soit parvenu de la part de nos autorités après ces deux médailles, alors qu’ailleurs, les autorités locales de Constantine à titre d’exemple se sont même déplacées à l’aéroport pour accueillir, féliciter et encourager deux athlètes originaire de la ville, ayant décroché deux médailles d’or sous les couleurs du GSP. Je pense que cet exemple veut tout dire. Il fut un temps où on nous reprochait de ne pas disposer d’athlètes seniors. Et aujourd’hui, je me pose cette question : où sont passés les responsables après les résultats décrochés par Baouanani, qui a réalisé un chrono mondial ?

Pourquoi les autorités locales ne se sont pas manifestées d’après vous ?

Je ne sais si c’est fait sciemment, mais je suis arrivé à la conclusion que nos responsables locaux sont en déphasage avec tous les évènements sportifs. Ils ne sont même pas à jour concernant les résultats décrochés par nos athlètes. Pour eux, c’est un non évènement, alors que Bouanani a fait un chrono mondial. Honnêtement, je suis très furieux, car c’est un manque de respect envers un jeune qui s’est donné à fond pour honorer notre wilaya. C’est aussi manque de respect envers son entraîneur et les dirigeants du club, eu égard à tous les efforts consentis tout au long de la saison.

Un message à leur lancer ?

J’espère qu’elles (autorités locales) vont se racheter, car il n’est jamais trop tard pour bien faire. Bouanani mérite une bonne prise en charge au niveau local, pour l’encourager à fournir plus d’efforts et éviter que d’autres clubs ne l’enrôlent, sachant qu’on a déjà perdu beaucoup d’athlètes de haut niveau.

Propos recueillis par Z. H.