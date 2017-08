L’USMA en stage en Turquie

Par DDK | Il ya 35 minutes | 65 lecture(s)

Les joueurs de l’USM Alger se trouvent, depuis vendredi, dans la ville d’Izmit en Turquie, où elle effectue un stage de préparation consacré aux volets physique et technico-tactique. Les Usmistes joueront également quatre matchs amicaux. Benkhemassa, Sidibé et le jeune Boukhenna ne rejoindront le groupe que demain, alors que le défenseur Benayahia a été autorisé à faire partie du voyage.

Le MCO attendu aujourd’hui à Gammarth

Les gars d’El Hamri, qui ont débuté leur préparation à Oran, s’apprêtent à effectuer un stage de préparation en terre tunisienne. Les poulains de Bouakkaz s’envoleront aujourd’hui à destination de Tunis. Baba accompagnera l’équipe jusqu’à Alger. Il a désigné Moulay Haddou, le manager général, comme chef de délégation, épaulé par son bras droit Toufik Belahcène. L’équipe sera dès aujourd’hui à Gammarth pour un stage de deux semaines consacré à la phase précompétitive.

Le MCA en France dès demain

Concernant le MC Alger, il était prévu que l’équipe soit en France dès jeudi dernier, mais le départ a été décalé pour demain, en raison de l’absence du nouvel entraîneur, Varquez, qui devait arriver hier soir pour signer son contrat. L’équipe s’envolera ce lundi pour la France, pour un stage de préparation de deux semaines. Rafik Saifi, qui sera l’adjoint de Varquez, a promis d’y programmer trois à quatre matchs amicaux, pour être prêts pour le premier match du championnat prévu le 26 août prochain.

Fin de stage pour le CSC à Hammam Bourguiba

Le CS Constantine a bouclé son stage de préparation à Hammam Bourguiba, avec un dernier test amical face au CA Bizerte. Les poulains d’Amrani ont travaillé le côté physique et joué trois matchs amicaux face successivement à l’US Monastir, au MO Béjaïa et au CA Bizerte. Les Constantinois sont rentrés jeudi dans la soirée et ont eu droit à deux jours de repos. La reprise est prévue pour aujourd’hui à Constantine.

A. M.