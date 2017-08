Le compte à rebours commence

Par DDK | Il ya 35 minutes | 73 lecture(s)

Le sélectionneur national, l’Espagnol Lucas Alcaraz, a dégagé la liste du groupe appelé à affronter la sélection libyenne, les 12 et 18 de ce mois, dans le cadre des éliminatoires du CHAN-2018, prévu au Kenya.

Après six jours de travail à Sidi Moussa, le driver des Verts a décidé d’écarter quatre joueurs du groupe, composé au départ de 29 joueurs. En plus d’Amokrane (ESS), qui a déclaré forfait pour cause de blessure, le sélectionneur national a éjecté de son groupe le milieu de terrain de l’USMA Benkhemassa, Bouabta et Moussaoui (PAC), ainsi que Saâdi de l’ESS. La liste a été donc rendue publique vendredi dernier sur le site de la FAF et comprend 25 joueurs, dont l’invité Merouani Mhamed de l’ASO Chlef, retenu suite aux nombreuses défections pour cause de blessure. Les poulains d’Alacaraz ont été libérés avant-hier après-midi et seront, donc, appelés à reprendre service demain, pour effectuer deux jours de travail au CTN de Sidi Moussa, avant de s’envoler pour Constantine, afin de continuer leur préparation en prévision du match aller face aux Libyens, programmé le 12 de ce mois au stade Chahid Hamlaoui à partir de à 20h45. A noter que les partenaires de Salim Boukhenchouche s’envoleront le 9 août pour Constantine. Le vol Alger-Constantine est prévu à 17h et ces derniers effectueront une légère séance à leur arrivée. Le 10 de ce mois, une séance est prévue au stade Hamlaoui, avant de laisser la place aux Libyens qui s’entraîneront sur cette même pelouse à l’heure de match le 11 de ce mois. Les poulains d’Alcaraz seront donc appelés à réussir la qualification lors de cette double confrontation face aux Libyens et aborder le prochain CHAN, qui aura lieu au Kenya, avec l’objectif d’aller le plus loin possible.

A. M.