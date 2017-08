«On peut jouer une autre accession cette saison»

Par DDK | Il ya 36 minutes | 72 lecture(s)

L'un des cadres de l'équipe des Ciel et Blanc, Sofiane Iltache, estime que son équipe est capable d'enchaîner avec une autre accession cette saison en inter-régions. Il affirme que la pâte existe au sein du club et qu'avec le soutien des supporters et l'aide de tout le monde, l'USMDBK aura son mot à dire en Régionale 1.

La Dépêche de Kabylie: Fini les vacances, place au travail ?

Sofiane Ilatche: Tout à fait. On a soufflé un peu en prenant du recul sur le monde du football et en se ressourçant auprès de nos familles. Maintenant, place au travail et à la préparation d'intersaison.

Vous avez réussi une accession avec panache. Un autre défi vous attend cette saison en Régionale 1…

En effet, je crois qu'on a un effectif capable de jouer en Régionale 1. Avec quelques renforts, l'équipe sera plus soudée et solide pour concurrencer ses adversaires, et ce sans diminuer de la valeur des équipes qui évoluent dans ce palier. L'USMDBK doit viser toujours haut, car sa place est dans un palier plus supérieur que la Régionale 1.

Pensez-vous que l’équipe est en mesure de jouer une autre accession ?

Bien sûr qu'on peut jouer l'accession. Comme je l’ai déclaré, on a des joueurs de valeur qui peuvent jouer dans un palier supérieur et pas en Régionale 1. Je reste persuadé qu'avec une bonne préparation et des renforts de qualités, l'USMDBK aura fière allure cette saison.

Le staff technique a été maintenu. Un commentaire?

Je crois que c'est une bonne chose pour le groupe, sachant que Zekri connaît bien la maison USMDBK. La stabilité est un gage de réussite et j'espère qu'on réalisera une autre accession avec notre coach, Nasser Zekri, qui a fait du bon travail la saison passée.

Entretien réalisé par Massi Boufatis