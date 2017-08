C’est la phase précompétitive

Par DDK | Il ya 35 minutes | 63 lecture(s)

Pour tester ses joueurs et avoir une idée précise sur chaque élément, le staff technique de la JSM Béjaïa a programmé un match amical aujourd’hui contre le PAC, nouveau promu en ligue 1 Mobilis.

Après l’augmentation de la charge et le travail physique qui a caractérisé le stage d’El Bez, Mounir Zeghdoud a baissé la charge lors de ce stage de Zeralda, en attaquant le volet technico-tactique pour pouvoir dénicher le groupe qui débutera la compétition officielle le 25 août prochain, où la JSMB se déplacera à Relizane pour affronter le RCR local. Ce match contre le PAC sera aussi une occasion pour le coach de faire travailler les automatismes et renforcer la cohésion, surtout que beaucoup de nouveaux joueurs ont intégré l’équipe lors du mercato estival, une occasion aussi pour le premier responsable du volet technique de tester les différentes formules de jeu pour trouver la meilleure possible qui peut aider le club phare de la capitale des Hammadites à atteindre son objectif tracé, à savoir l’accession en ligue 1 Mobilis.

L’USMB et l’ESM Koléa au menu

Les responsables de la JSMB, en collaboration avec le staff technique, ont assuré deux autres matchs amicaux après avoir eu l’OK de l’USM Blida et de l’ESM Koléa. Le premier aura lieu ce mardi, alors que le second est prévu pour samedi prochain, soit la veille du retour de la délégation à Béjaïa. Le coach Mounir Zeghdoud fera tout pour que l’équipe type soit dégagée d’ici la fin de ce stage de préparation qui se déroule à Zeralda. Les Béjaouis seront appelés à préparer comme il se doit la nouvelle saison sportive, pour aborder le premier match au meilleur de leur forme et surtout avec des atouts solides, sachant que le but recherché est de retrouver l’élite dès la saison 2018-2019.

Z. H.