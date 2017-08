Une AG pour destituer Hannachi ?

Par DDK | Il ya 35 minutes | 122 lecture(s)

Une assemblée générale des actionnaires du conseil d’administration de la JSK est prévue demain lundi, au siège du club.

Les membres du conseil d’administration de la société JSK sont convoqués à ce conclave pour trancher sur l’avenir du club avec notamment l’annonce projetée de l’ouverture du capital. C’est là le sujet principal qui sera traité par les actionnaires en plus bien entendu de la situation peu reluisante dans laquelle se débat le club. Le CSA, Azlef, Hannachi, Benabderrahmane, Yarichène, Azouaou, Mellal, Bouzit et Chioukh ont été convoqués pour prendre part à cette AG qui sera certainement chaude. L’avenir de la JSK est en jeu et toutes les personnes conviées à cette AG auront à prendre des décisions importantes. Reste à savoir néanmoins si celle-ci aura lieu, surtout que le président intérimaire, Malik Azlef, persiste à dire que cette assemblée n’aura pas lieu et qu’il n’y aura pas d’ouverture du capital. «L’assemblée des actionnaires n’aura pas lieu le 7 août. Je dois vous dire que même si un actionnaire veut vendre ses actions, une personne étrangère à la SSPA/JSK n’a pas le droit de les acheter, car ce sont les actionnaires actuels qui sont prioritaires à l’achat de ces actions», a-t-il déclaré. Et d’ajouter : «Comment ouvrir le capital alors que les anciens actionnaires (Yarichène, Azwaw…) n’ont pas encore régularisé leurs situations respectives. Ils n’ont payé que 25% de leurs actions. Ils avaient 5 ans pour payer le reste et ils ne l’ont pas fait. Du coup, ils ne sont plus considérés comme actionnaires. Leurs actions devraient être achetées par ceux qui restent, c'est-à-dire le CSA, Nassim Benabderrahmane, Hannachi ou moi. Le capital ne peut être ouvert avant que la situation de ces personnes ne soit réglée. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est la loi. Sinon, je suis le premier à vouloir qu’il soit ouvert». Mais du côté du CSA, et par la voix de son porte-parole Hanine Meftah, les choses sont claires comme l’eau de roche : «On ne joue pas avec l’avenir de la JSK, nous sommes très clairs sur ce plan, le capital sera bel et bien ouvert et personne ne pourra dire le contraire. Comme je vous l’ai déjà dit, ce n’est pas celui qui a mis un million de dinars ou vingt millions de centimes qui déciderait aujourd’hui à la JSK. Nous, les membres du CSA, et les autres actionnaires, avons décidé de tenir une grande assemblée générale ce lundi». Et de poursuivre : «Par la suite, nous procéderons d’une manière légale à l’ouverture du capital. Celui qui veut prendre le club en otage, on le dénoncera et ce sera aux supporters de réagir. Le capital sera bel et bien ouvert, nous luttons pour ça depuis un bon moment et nous satisferons les exigences et les souhaits des supporters, des millions de supporters et d’amoureux des Jaune et Vert». C’est la cacophonie totale dans la maison JSK. Et l’on attend donc de voir si cette AG sera annulée comme le prétend Malik Azlef, qui a pris l’intérim du président Hannachi qui se trouve actuellement au Maroc en vacances, ou si elle aura bien lieu comme promis par Hanine Meftah le porte-parole du CSA JSK. Une chose est sûre, l’ouverture du capital signifierait sans doute la très probable intronisation d’un autre président du Conseil d’Administration. En somme la fin du règne de Hannachi avec sa troupe. Affaire à suivre…

Aomar Moussi.