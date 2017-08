«On accuse un léger retard, mais on va le rattraper»

Par DDK | Il ya 36 minutes | 87 lecture(s)

Le coach adjoint de la JS Kabylie, Fawzi Moussouni, est concentré sur son travail avec Mourad Rahmouni. Moussouni a déclaré à la presse présente sur les lieux à Gammarth : «On a repris les choses en main et les joueurs sont soulagés. Certes, le groupe accuse un léger retard en matière de préparation, mais ce n’est pas grave, on va essayer de soumettre nos joueurs au travail pour qu’ils puissent rattraper ce retard. Ils sont pleins de volonté et affichent une grande détermination à se surpasser et inchallah on sera fin prêts pour le début du championnat, le 26 août prochain».

«On doit jouer au moins 3 à 4 matchs amicaux»

En conclusion, le coach adjoint des Canaris a reconnu que ses joueurs ne sont pas au même niveau de préparation que les autres équipes sachant qu’ils n’ont joué aucun match amical depuis l’entame de la préparation : «On en a discuté avec Benabderrahmane, le chef de la délégation, pour qu’il demande au chargé de ce stage de nous trouver des sparring-partners pour jouer au moins trois ou quatre matchs amicaux. Ce qui va nous permettre de voir à l’œuvre le groupe et de statuer sur l’équipe type qui débutera la nouvelle saison. Il faut parfaire les automatismes de l’équipe et permettre aux joueurs de gagner en confiance et d’être plus performants, ceci en disputant des matchs amicaux. Il faut aussi travailler la cohésion dans le jeu».

A. M.