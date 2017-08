Rambi est arrivé hier

Par DDK | Il ya 26 minutes | 41 lecture(s)

Le préparateur physique Aïssa Rambi a rejoint l’équipe, hier, à Gammarth. Il a repris les choses en main, aux côtés de Rahmouni et Moussouni, dès son arrivée sur les lieux.

Ekedi a repris avec le groupe

L’attaquant kabyle, le Camerounais Ekedi, va beaucoup mieux et il est totalement rétabli de sa blessure. Il a repris avec ses coéquipiers et il a même pris part au match d’application disputé avant-hier, en fin de journée. Ce qui n’a fait que soulager le staff technique.

Benhaha fait suer les gardiens

Le nouveau coach des gardiens de but Benhaha, qui a débarqué à Gammarth comme on l’a souligné dans notre précédente édition, a entamé son travail avant-hier, en faisant suer les trois gardiens de but, Asselah, Boultif et Saidoun.

Rahmouni remercie Hidoussi et Mezoughi pour leur aide

Le coach de la JSK Mourad Rahmouni a tenu à remercier l’ex-driver des Canaris, Sofiane Hidoussi, pour son aide et son assistance, ainsi que le Marocain Mezoughi qui a pris en charge la préparation des trois gardiens de but avant l’arrivée de Benhaha. «Je remercie énormément Hidoussi pour son soutien. Il nous a proposé un entraîneur des gardiens qui a dirigé les entraînements avant l’arrivée de Benhaha», a déclaré Rahmouni à la presse présente sur les lieux du stage.

Saâdou - Abdat, une paire centrale qui rassure

Lors du match d’application disputé avant-hier en fin de journée, le staff technique était satisfait de la prestation de son groupe, notamment de la paire centrale en défense constituée de Saâdou et Abdat. Les deux nouvelles recrues ont donné de l’assurance, ce qui n’a fait que réjouir le coach Mourad Rahmouni.

Benabderrahmane s’est réuni avec l’organisateur du stage

Le chef de la délégation kabyle Nassim Benabderahmane, qui a constaté beaucoup de manques pendant ces premiers jours du stage, a appelé en urgence l’organisateur pour un tête-à-tête. Cela s’est passé, avant-hier dans la soirée, à l’hôtel El Mouradi à Gammarth. Benabderahmane a demandé à l’organisateur du stage d’améliorer les conditions de travail et de trouver au même des sparring-partners à la JSK, pour pouvoir jouer trois à quatre matchs amicaux avant de rentrer au pays le 17 août prochain.

