Rahmouni et Moussouni soulagés

Les choses commencent à rentrer dans l’ordre, après l’arrivée du médecin Athmani, du coach des gardiens de but Benhaha et du préparateur physique Aïssa Rambi. Le coach Mourad Rahmouni et son adjoint Moussouni sont soulagés d’avoir leur staff au grand complet. L’équipe kabyle qui se trouve en terre tunisienne depuis le 2 août dernier, n’a entamé son travail d’une manière officielle que vendredi, après l’intervention des membres du CSA et de la SSPA pour régler le problème d’entraîneur, sachant qu’il y avait sur place deux staffs (Rahmouni - Moussouni et Fabbro avec son adjoint). Après la décision prise par la direction de maintenir le duo Rahmouni - Moussouni, ce dernier a entamé son travail en reprenant les choses en main et en dirigeant les séances d’entraînement de l’équipe. Le stage de Gammarth a commencé et les joueurs étaient soulagés de s’entraîner dans le calme et la sérénité. Certes les conditions de travail sont difficiles, mais les choses devront s’améliorer pour le reste du stage, afin de permettre au coach Mourad Rahmouni et son staff d’effectuer une bonne préparation qui permettra aux joueurs de répondre présents et d’être fin prêts pour le coup d’envoi de la nouvelle saison sportive 2017-2018, avec ce 1er match officiel qu’abritera le stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou le 26 août, pour le compte de la 1ère journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.

A. M.