«L’AG aura lieu et la destitution de Hannachi sera à l’ordre du jour»

Par DDK | Il ya 26 minutes | 56 lecture(s)

Contacté hier au téléphone, le président intérimaire du conseil d’administration, Malik Azlef, nous a confirmé la tenue de l’AG des actionnaires pour cet après-midi, tout en affirmant que le seul point à l’ordre du jour est la destitution du président Hannachi : «Oui on tiendra l’AG des actionnaires demain lundi à 14h, avec à l’ordre du jour la destitution de Hannachi. J’ai eu une discussion samedi avec Hanine Meftah et Zeghdoud, les porte-parole du CSA. Tous les actionnaires seront présents pour mettre fin au règne de Hannachi». Et d’ajouter : «Pour ce qui est des investisseurs qui veulent venir investir, le capital sera ouvert après cette AG. Et ce ne sera pas uniquement pour Madjene et Zouaoui. Il sera question de gens qui peuvent injecter plus d’argent pour faire augmenter le capital. Je suis prêt à devenir président de la SSPA, mais pour une période donnée, après je laisserai ma place à quelqu’un d’autre».

A. M.