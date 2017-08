Les Harrachis à Hammam Bourguiba

Par DDK | Il ya 25 minutes | 32 lecture(s)

La formation de l’USM El Harrach est arrivée, avant-hier dans la soirée, à Hammam Bourguiba, pour un stage de deux semaines. Le coach Younes Ifticen mettra à profit ce stage de préparation en terre tunisienne, pour faire travailler ses poulains sur le plan physique, tout en programmant quelques joutes amicales, afin de parfaire la cohésion du groupe et avoir une idée sur l’équipe type qui entamera la nouvelle saison.

Le CRB à Sousse

Les gars de Laâqiba, qui devaient en principe effectuer un stage au Royaume Chérifien, se sont finalement rabattus sur la Tunisie comme nouvelle destination. Les dirigeants du CRB avaient décidé dans un premier temps de se préparer à Gammarth, mais ils finalement opté pour Sousse, où se trouve la formation sétifienne.

Les joueurs de l’USM Blida mettent fin à leur grève

Les joueurs de l’USM Blida, qui ont boycotté les entraînements pendant quelques jours, réclamant leur argent et l’amélioration de leurs conditions de travail, ont repris le travail avant-hier. Les dirigeants ont convaincu les camarades de Herbache de reprendre les entraînements et d’entrer en stage bloqué à l’hôtel des Roses. Les joueurs de l’USMB ont été donc rassurés quant à la régularisation de leur situation dans les plus brefs délais par Krebaza le manager général.

Zorgane quitte le stage et l’ESS

Malik Zorgane, l’adjoint du coach Madoui, en a surpris plus d’un, hier, en pliant bagages et en rentrant chez lui. Après avoir débuté la préparation avec l’équipe et travaillé les premiers jours du stage, a quitté la barre technique sans donner aucune explication à cette décision, qui a surpris les joueurs, le staff technique et le boss Hassan Hammar. Affaire à suivre

A. M.