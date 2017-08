La Libye en ligne de mire

Par DDK | Il ya 26 minutes | 37 lecture(s)

La sélection nationale constituée de joueurs locaux reprendra du service aujourd’hui, avec un second stage de préparation au CTN de Sidi Moussa.

Après avoir bénéficié de deux jours de repos, accordés par le sélectionneur national Lucas Alcaraz, les coéquipiers de Boudebouda seront appelés à attaquer la dernière ligne droite, avant d’affronter la sélection libyenne dans le cadre des éliminatoires du CHAN-2018, prévu au Kenya. Les 25 joueurs retenus pour cette double confrontation face à la Libye entreront en regroupement pendant deux jours au CTN de Sidi Moussa, avant de s’envoler pour Constantine, ce mercredi, où ils continueront leur préparation pour en découdre avec les Libyens, le 12 de ce mois à 20h45 au stade Chahid Hamlaoui, pour le compte du match aller. Le driver des Verts Lucas Alcaraz, qui a soumis ses joueurs à une grande charge de travail physique pendant le premier stage, passera au volet tactique dès demain, mardi. Pour la séance de cet après-midi, elle sera consacrée au volet physique. Les deux dernières séances qui auront lieu demain et après-demain, seront réservées purement au volet tactique. Le sélectionneur essayera plusieurs variantes tactiques pour permettre à ses joueurs de s’adapter davantage à sa philosophie de jeu, qui sera mise en exécution face à la sélection libyenne. Un match qui revêt d’une grande importance pour les camarades de Ferhani qui doivent cravacher dur, s’ils veulent vraiment se frayer une place au prochain championnat d’Afrique qui aura lieu au Kenya, du 11 janvier au 2 février 2018.

Une prime conséquente en cas de qualification

Le premier responsable de la FAF, Kheireddine Zetchi, réservera une prime conséquente aux joueurs locaux en cas de qualification au prochain CHAN. La double confrontation face à la Libye qui se jouera, les 12 et 18 de ce mois à Hamlaoui (Constantine) et en Tunisie, est décisive pour les poulains de Lucas Alcaraz qui devront sortir le grand jeu pour prétendre à la qualification. Le patron de l’instance fédérale devra se réunir avec les joueurs et le staff technique national avant le match aller, prévu samedi prochain dans la soirée, pour les motiver.

Trois séances au programme à Constantine

Le staff technique national à sa tête le coach Lucas Alcaraz, aura à programmer trois séances de travail à Constantine. Une légère séance est prévue à l’arrivée de la sélection des locaux ce mercredi à Constantine. Le deuxième galop d’entraînement se déroulera sur le terrain principal à Hamlaoui ce jeudi, avant que les camarades de Boukhenchouche n’effectuent leur dernière séance de travail la veille de la rencontre vendredi au stade CREPS qui n’est pas loin du stade Hamlaoui. Trois séances seront largement suffisantes pour les poulains de Lucas Alcaraz de s’adapter à leur environnement et d’avoir des repères de la pelouse Hamlaoui, avant d’affronter les Libyens le 12 de ce mois. Alcaraz aura surtout une idée sur le onze rentrant qui débutera ce chaud derby maghrébin.

