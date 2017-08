L’AG approuve les bilans

Par DDK | Il ya 25 minutes | 46 lecture(s)

Les membres de l’assemblée générale du club sportif amateur Étoile Sportive Ath Ouanèche se sont rencontrés, jeudi dernier, au niveau du foyer de jeunes, pour débattre des bilans moral et financier de la saison sportive écoulée, tout en installant le conseil d’administration, ainsi que les différentes commissions. Après présentation des deux bilans, suivie d’un large débat, les membres de l’AG les ont approuvés à l’unanimité, comme il a été décidé d’installer les différentes commissions et le conseil d’administration du club, dans un cadre bien organisé. À rappeler que l’ES Ath Ouanèche a réussi une saison époustouflante lors du précédent exercice, en faisant partie du top 5 de son groupe, au grand bonheur de ses supporters, qui souhaitent vivement voir leurs favoris viser plus haut cette saison. Très actifs, les dirigeants comptent, en tout cas, mettre les moyens nécessaires cette saison, pour permettre à l’équipe première de l’ESA de prétendre à jouer les premiers rôles en championnat de la division honneur de la wilaya. Le staff technique ainsi que les joueurs, qui étaient à la hauteur la saison dernière, sauront certainement relever le défi cette saison, après avoir gagné en confiance et surtout en expérience en compétition officielle. Les prémices d’une bonne saison se profilent à l’horizon pour l’ES Ath Ouanèche.

M. B.