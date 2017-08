En pleine préparation

Par DDK | Il ya 26 minutes | 42 lecture(s)

L’Olympique Club Makouda, qui a terminé la saison dernière parmi le top 5 de son groupe, s’est remis au travail pour préparer la nouvelle saison sportive qui se profile à l’horizon. À noter que l’équipe fanion de l’OCM est la première, parmi les formations de la wilaya, à reprendre du service. En effet, ça fait déjà une semaine que les gars de l’olympique club Makouda sont concentrés sur leur sujet, en s’entraînant quotidiennement au stade communal de la localité qui a fait, pour rappel, peau neuve avec la pose de tartan. La reprise a, donc, eu lieu le 1er août dernier et qui se poursuit dans de bonnes conditions. Le staff technique de l’OCM a attaqué, dans un premier temps, le volet physique avant de passer au travail technico-tactique et boucler la préparation, avec cette dernière phase précompétitive, consacrée exclusivement aux matchs amicaux, dans le but d’avoir une idée plus précise sur l’équipe type qui entamera la nouvelle saison. Pour rappel, le début du championnat de la wilaya de Tizi-Ouzou honneur et pré-honneur est prévu pour le 10 octobre prochain. Le mois prochain, les équipes engagées seront appelées à disputer leurs premiers matchs de la coupe de wilaya. Les gars de Makouda veulent être au rendez-vous, surtout qu’ils visent, cette saison, l’accession en division honneur.

Massi Boufatis