Nouveau record d’Algérie pour Khendriche

Par DDK | Il ya 25 minutes | 42 lecture(s)

Doucement mais sûrement, deux semaines seulement après avoir battu le record d’Algérie du 800m nage libre, détenu par le nageur Imad Chouar, qui était de 8.19.53, lors du championnat inter-wilayas qui s’est déroulé à la mi-juillet dernier au bassin 1er Mai à Alger, en réalisant un timing de 8.18.53, le jeune nageur du NR Dely Ibrahim et de la sélection nationale, Lounis Khendriche vient d’améliorer son propre record d’Algérie du même parcours (800 m nage libre) de quatre secondes, lors de la finale du championnat national, qui s’est déroulée le weekend dernier au niveau du bassin du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Le désormais ex-nageur du BS Bouira signe un nouveau record d’Algérie avec 8.14.92. Lounis Khendriche, qui est au meilleur de sa forme, songe à poursuivre dans la même dynamique et continuer de travailler avec le même panache et concentration, pour essayer de pulvériser d’autres records d’Algérie, notamment ceux des 400m nage libre et 200m papillon.

M’hena A.