«Les finances sont primordiales pour jouer l’accession»

évoquant l’incidence de la mauvaise situation financière du club sur les joueurs, le premier responsable du volet technique de la JSMB affirme : «On ne peut pas cacher la situation financière que vit le club ces jours-ci et son impact sur le fonctionnement de l’équipe. Mais j’espère que cette phase n’est que passagère. Actuellement, on sent une petite amélioration. Mais pour jouer l’accession, il faut réunir toutes les conditions nécessaires pour le bon fonctionnement du club. Et le volet financier est primordial pour la réussite de l’objectif tracé. On espère que la situation s’améliorera dans les prochains jours (...)».

Boualem Tiab rentré avant-hier soir

Le boss de la JSMB, Boualem Tiab, qui avait prolongé son séjour en France pour des raisons de santé, est rentré, avant-hier soir, au pays. Un retour qui a rendu le sourire et soulagé les amoureux du club. A noter que Tiab va s’attaquer ces jours-ci au règlement de certaines situations financières des joueurs et du staff technique, après la rentrée de la subvention de l’APC, estimée à quelque 5 milliards de centimes. Le boss de la JSMB est aussi appelé à remettre de l’ordre au sein du club, après la démission de Zahir Guellati, président du CSA/JSMB et de son intérimaire, Mohamed Brahmi, ainsi que de Karim Doudène, manager général.

