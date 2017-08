La reprise aujourd’hui

Par DDK | Il ya 26 minutes | 49 lecture(s)

Après trois jours de repos accordés par le staff technique après le stage de Tunisie, les joueurs du MOB reprendront le travail aujourd’hui à 18h au stade de l’unité maghrébine de Béjaïa.

Le programme tracé par le coach Biskri est de poursuivre la préparation, tout en diminuant la charge et en se focalisant plus sur le volet technico-tactique, avec un match amical ici à Béjaïa, avant le départ sur Alger pour un mini-stage d’une semaine (11-16 août) qui sera ponctué par 2 à 3 matchs amicaux. Après quelques jours de repos bien mérités, les partenaires de Rahal vont replonger dans le bain de la préparation dès aujourd’hui, en attaquant la dernière ligne droite avant le début officiel de la saison sportive 2017-2018.



L’opération de régularisation des joueurs a débuté hier

Après avoir encaissé les 5 milliards de subvention de l’APC de Béjaïa, et les 800 millions du MJS destinés pour les jeunes catégories, la direction du MOB a débuté depuis hier l’opération de régularisation des joueurs. Cette opération consiste à mettre au même pied d’égalité tous les joueurs (anciens et nouveaux), en octroyant la différence de mensualités existante entre eux. En plus des joueurs, le staff médical et le garde matériel sont aussi concernés par cette opération, car certains, étant des pères de famille, n’ont pas été payés depuis plus de 5 mois.

MOB - USOA jeudi à 17h30

Afin de parfaire le travail réalisé depuis le début de la préparation, le staff technique en collaboration avec la direction a trouvé un accord avec les responsables de l’USO Amizour pour une joute amicale, qui aura lieu ce jeudi à 17h30 au stade de l’unité maghrébine. Ce match sera une occasion pour le coach d’avoir une idée sur les capacités de chaque joueur et de travailler d’avantage le volet cohésion, qui est primordial pour tout jeu de groupe.

Z. H.