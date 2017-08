Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

Nadia Belala est un entraîneur comblé. Elle a réussi le formidable challenge de faire accéder en nationale, l’élite du football féminin, l’ESF Amizour, pour la première fois de son histoire. Jointe par téléphone, elle a bien voulu répondre à certaines questions.

La Dépêche de Kabylie : Pouvez-vous vous présenter aux lecteurs ?

Nadia Belala : Je suis née le 16 mars 1980 à Béjaïa. J’ai commencé ma carrière avec l’ASFW Béjaïa, avant de défendre les couleurs de l’AS Évasion de Béjaïa, puis celles de l’équipe Alger-centre durant les années où j’étais étudiante à Aïn Benian.

Votre équipe vient d’accéder en Nationale. Quel est votre sentiment ?

Je suis très comblée. On ne peut qu’être très content et satisfait après une telle réussite. Je viens de réaliser un rêve historique. Cela dit, ce ne fut point facile devant des équipes très motivées, qui avaient les mêmes ambitions que nous. C’est le fruit d’un travail de longue haleine. C’était une saison où nous avons mis tout le paquet, pour réaliser l’objectif assigné par tout l’entourage du club depuis le début de saison. Cette accession m'a beaucoup marquée, car on a atteint la plus haute marche de notre football. Et n'oublions pas que notre équipe a été la première à avoir repris le chemin des entraînements. Il n'y a que le travail qui paie, donc notre accession est amplement méritée au vu de notre régularité. Les dirigeants ont fait en sorte que rien ne nous manque. Et nous, en tant que staff, nous y avons contribué avec nos humbles connaissances. Nous avons énormément cru à cette montée, surtout que nous avions une équipe constituée de joueuses d’un bon niveau.

Cela n’a pas été facile donc ?

Effectivement, ça n’a pas été facile du moment qu’il y avait des clubs qui visaient le même objectif que nous, à l’image de l’ASD Tizi-Ouzou, Bab El oued et l’ASW Béjaïa. Mais nos filles étaient super-motivées, elles voulaient accéder. Elles se sont, donc, dépensées sans rechigner, pour prouver qu’Amizour avait une grande équipe capable de relever le défi. On a cru en nos chances et capacités et Dieu merci, les efforts fournis ne sont pas partis en fumée.

Que représente une telle consécration pour un entraîneur ?

De la fierté. Nous avons travaillé durement. On a mis la main dans la main pour aller chercher cette accession. Dieu merci, on a réussi. C’est une grande fierté pour toute la famille sportive de l’ESFA, la ville d’Amizour, mais aussi la wilaya de Béjaïa. L’accession génère une joie intense et c’est le sentiment que je ressens. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ma première consécration en tant qu'entraîneur, Sincèrement, il n'y a que le football qui procure de telles joies

Vous devez être très fière de vos joueuses…

Et comment! Mais pas seulement. Il y a aussi leurs parents qui ont accompagné l’équipe durant son parcours. Je tiens à les remercier à l’occasion. Aussi, l’esprit du groupe a prévalu dans notre grande maison, préparant l’équipe vers de nouveaux défis, à savoir l’aventure en Nationale.

Que pensez-vous du niveau du groupe Centre-est ?

Je pense que cette poule est d’un bon niveau. D’ailleurs, beaucoup de clubs étaient candidats au titre. Mais c’est notre équipe qui a réalisé un parcours sans faute, puisqu’elle a terminé le championnat sans aucune défaite.

A qui dédiez-vous cette accession ?

à toute la famille de l’ESFA, les dirigeants, le staff médical et les joueuses. Je la dédie aussi à ma famille, surtout ma mère qui m’a toujours soutenue dans les moments difficiles notamment, sans oublier mon frère Karim.

Un mot pour terminer...

Je tiens à remercier le président qui reste un des artisans de cette accession. Il a su nous mettre dans de bonnes conditions de travail. Pour être plus claire, sans lui, le club n'aurait jamais atteint cet objectif, sans diminuer du rôle des tous les dirigeants et du staff médical. Cependant, mention spéciale aux joueuses et à leurs parents, car il faut dire que sans leur concours, toute réussite serait impossible. Je voudrais juste lancer un appel aux autorités locales et de wilaya, pour qu'elles tendent la main à cette équipe et l'encourager à réaliser d'autres performances. Une petite réception en l'honneur des joueuses leur aurait fait plaisir, car ces jeunes filles méritent tout le respect.

Entretien réalisé par Samy H.