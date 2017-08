FC Tadmaït Hafid Mezioudène, attaquant

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

L’attaquant du FC Tadmaït, Hafid Mezioudène, estime que son équipe aurait pu accéder la saison écoulée et que la prochaine saison sera la bonne.

La Dépêche de Kabylie : Un mot sur le parcours de l’équipe la saison dernière ?

Hafid Mezioudène : Le FC Tadmaït a réalisé un bon parcours en faisant partie du quatuor de tête en championnat de la division honneur. L’équipe a atteint le carré d’as en coupe de wilaya et nous aurions même pu accéder en finale, n’était-ce ce qui s’est passé avec la JSC Ouacifs et la disqualification des deux équipes.

Qu’est-ce qui vous a empêchés d’accéder en Régionale 2 ?

On avait une bonne équipe, mais les premiers mauvais résultats enregistrés, surtout à domicile, ont eu des répercussions sur le moral des joueurs et ont fragilisé notre position au classement. Nous avons perdu nos chances de rester en course pour l’accession. L’OS Moulediouane mérite amplement sa montée en division supérieure et je profite de l’occasion pour féliciter l’équipe. Il ne faut pas oublier que j’ai déjà participé à l’accession de l’OSM en division honneur. Concernant le FC Tadmaït, ce n’est que partie remise.

Cette saison sera donc celle de l’accession ?

Si Dieu le veut, le FC Tadmaït jouera les premiers rôles cette saison, ce fut d’ailleurs le cas la saison écoulée, mais nous ferons tout pour améliorer le finish et accéder en Régionale 2. Avec du renfort dans les trois compartiments, tout en maintenant l’ossature de l’équipe, le FC Tadmaït aura son mot à dire dans la division honneur de la wilaya de Tizi-Ouzou. Nous sommes confiants et nous allons nous préparer en conséquence, afin d’aborder la nouvelle saison en force.

Cette période de préparation est importante ?

C’est clair. Si nous voulons réaliser le meilleur parcours possible et atteindre notre objxectif, nous devons travailler dur durant cette intersaison, pour être au top dès le début du championnat, le mois d’Octobre prochain. Nous sommes décidés bien exploiter cette période de préparation. Nous travaillerons et le physique et le technico-tactique, tout en cultivant la cohésion du groupe dans le jeu.

Entretien réalisé par Massi Boufatis