Zeghdoud satisfait de la progression du groupe

Il ya 1 heure

Les joueurs de la JSMB ont affronté, avant-hier au stade Omar Hamadi, la formation du PAC, en match amical entrant dans le cadre du stage de préparation qui se poursuit à Zeralda.

Les protégés de Mounir Zeghdoud ont réalisé une bonne première mi-temps qui a vu l’ouverture du score pour les bougiotes par Ouanas (7’) et de belles facettes de jeu où ils ont créé pas mal d’occasions sans pour autant les concrétiser en buts. Le PAC égalise avant la mi-temps et ajoute un second but en seconde mi-temps avant que Bekhtaoui égalise pour les Vert et Rouge à la dernière minute. Signalons que Drifel est sorti à la 30’ suite à une blessure. Les joueurs qui ont pris part à ce match sont : Belhani, Khellaf, Abdelli, Aklil, Merbah, Hadjidj, Benmessaoud, Ounnas, Bensayah, Moussi, Drifel (Belgherbi 30’) pour la première période et Merzougui, Khellaf N (75’ Aklil), Khellaf O, Ayad, Bekhtaoui, Bitraoui, Seghier, Benchaira, Ghanem, Bensayah (75’ Ounnas) et Belgherbi en seconde période. Le coach béjaoui, Mounir Zeghdoud, a déclaré à la presse : «Nous avons assisté à une partie d’un bon niveau des deux côtés, avec un bon rythme de jeu. C’est un bon test pour nous et je suis satisfait du rendement de mes joueurs, notamment sur le plan physique. Malgré quelques petits problèmes que nous avons rencontrés tout au long de la partie, les joueurs furent plus disciplinés tactiquement. Un grand travail nous attend pour corriger nos lacunes et améliorer la cohésion».

USMB - JSMB aujourd’hui en amical à partir de 18 heures

Les camarades de Bensayah vont affronter, aujourd’hui, au stade de l’annexe de Mustapha Tchaker de Blida, la formation de l’USMB. C’est le troisième match amical pour les Béjaouis depuis le début de la préparation qui sera une occasion pour Mounir Zeghdoud de travailler plus le volet cohésion et détester les différents systèmes de jeu.

Z. H.