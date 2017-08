Hannachi, THE END !

Par DDK | Il ya 1 heure | 403 lecture(s)

Comme on l’a annoncé hier sur ces colonnes, où Azlef déclarait : «L’AG aura lieu et on discutera de la destitution de Hannachi», hier ont eu lieu les travaux de l’assemblée générale extraordinaire du Conseil d’Administration, lors desquels les membres du Conseil d’Administration de la JSK, au nombre de neuf sur douze, ont décidé à l’unanimité de destituer Hannachi de son trône, après 24 ans de règne.

Cette assemblée, tant attendue par les supporters qui étaient d’ailleurs nombreux, hier, aux alentours du siège du club sis à la nouvelle-ville (à côté de la clinique Slimana), a bel et bien eu lieu comme prévu à 14h. Les actionnaires ont répondu à l’appel, sauf Hannachi qui se trouvait au Maroc, Benabderrahmane qui est en Tunisie avec l’équipe et un troisième membre. Neuf donc étaient présents : Rachid Kana, Rachid Azouaou, Azlef Malik, Zeghdoud Mohamed et Hanine Meftah représentants du CSA, Bouzit, Mellal, Chioukh et deux autres membres par procuration (Yarichène et Ziat). C’est la fin du règne pour Mohand Cherif Hannachi qui est resté au Maroc et n’a daigné être présent à ce conclave qui s’est achevé sur un retrait de confiance au désormais ex-président de la part de ses désormais ex-collaborateurs. Il est à signaler la présence à ladite AG des deux prétendants-actionnaires, Lakhdar Madjène et Zouaoui Said, qui étaient là comme observateurs. L’assemblée s’est déroulée dans le calme et a duré deux heures avant que les membres ne se quittent en se donnant rendez-vous pour le 7 Septembre prochain.

Azlef et Zeghdoud géreront les affaires du club

Les membres du conseil d’administration ont par ailleurs convenu de désigner Malik Azlef et Mohamed Zeghdoud pour veiller au grain et gérer les affaires du club phare de la Kabylie, jusqu’à la tenue de la prochaine AG prévue pour le 7 Septembre au siège du club.

Une autre AG le 7 septembre pour l’installation d’un Conseil de surveillance

Les membres du Conseil d’Administration ont également décidé de la tenue d’une autre assemblée générale qui aura lieu le 7 septembre, pour l’installation d’un conseil de surveillance, avant de nommer un directoire. Le futur conseil de surveillance sera composé de 5 à 12 membres, comme annoncé à la fin des travaux de l’AG d’hier par Malik Azlef. Par la suite il sera question de nommer un directoire, avant de fixer une autre date pour la tenue d’un autre conclave pour l’ouverture du capital.

Les supporters fêtent la chute de l’empereur Hannachi

à la fin des travaux de cette assemblée générale, les supporters présents à l’extérieur du siège du club ont fêté comme il se doit la chute de l’empereur Hannachi qui a régné pendant 24 longues années (Il est président de la JSK depuis 1993). Les supporters, plus d’une centaine, ont acclamé cette décision courageuse prise par les ex-collaborateurs de Hannachi. Ils ont par la suite sillonné les artères de la ville de Tizi-Ouzou, célébrant cette fin de mission, tant attendue, de Mohand Cherif Hannachi.

Aomar Moussi